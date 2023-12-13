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Авто

Современная классика: обнаружена редкая Tesla 2010 года без пробега (фото)

Tesla Roadster, Tesla Roadster 2010, электромобиль Tesla, капсула времени
Электрокар Tesla Roadster простоял 13 лет в гараже

Спорткар Tesla Roadster выглядит как новый, ведь он не выезжал на дороги с момента покупки. Авто оснащено 248-сильным мотором и получило опциональный карбоновый пакет.

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В США обнаружен электромобиль Tesla Roadster 2010 года в новом состоянии. Спорткар не эксплуатировался и простоял 13 лет в гараже. Об авто рассказали на сайте Gruber Motors.

тесла родстер 2010, Tesla Roadster, Tesla Roadster 2010, электромобиль Tesla, капсула времени Fullscreen
Спорткар является 592-м из 2450 выпущенных Tesla Roadster

Tesla Roadster нашли в американском штате Нью-Мексико, а сейчас перевезли в Аризону. На одометре электрокара высвечивается пробег в 61 км, однако следует отметить, что все Roadster перед поставкой клиентам проходили около 50 км обкатки и испытаний.

Это не только капсула времени, но и Tesla Roadster с самым маленьким в мире пробегом. Сейчас авто хотят выставить на аукцион, причем надеются выручить за него не менее 100 000 долларов.

салон Tesla Roadster, Tesla Roadster 2010, электромобиль Tesla, капсула времени Fullscreen
Салон авто выглядит как новый

Электромобиль Tesla выглядит так, будто только сошел с конвейера. Его кузов и салон в идеальном состоянии, а днище чистое. Кабриолет также оснащен опционным карбоновым пакетом. Впрочем, из-за длительного простоя электрокару понадобится замена батареи.

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Автомобиль является 592-м из 2450 выпущенных Tesla Roadster. Он оснащен 248-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с.

электромобиль тесла родстер, Tesla Roadster, Tesla Roadster 2010, электромобиль Tesla, капсула времени Fullscreen
Электромобилю понадобится замена батареи

Все Tesla Roadster оснащались батареей емкостью 53 кВт∙ч. Заявленный запас хода электрокара составляет 393 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине нашли Lexus 2007 года с пробегом менее 700 км.

Также мы писали про Mazda 1996 года в состоянии нового авто.