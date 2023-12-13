Сучасна класика: виявлено рідкісну Tesla 2010 року без пробігу (фото)

Спорткар Tesla Roadster виглядає як новий, адже він не виїжджав на дороги з моменту купівлі. Авто оснащене 248-сильним мотором і отримало опціональний карбоновий пакет.

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У США виявлено електромобіль Tesla Roadster 2010 року в новому стані. Спорткар не експлуатувався і простояв 13 років у гаражі. Про авто розповіли на сайті Gruber Motors.

Спорткар є 592-м із 2450 випущених Tesla Roadster

Tesla Roadster знайшли в американському штаті Нью-Мексико, а зараз перевезли до Аризони. На одометрі електрокара висвічується пробіг у 61 км, однак слід зазначити, що всі Roadster перед постачанням клієнтам проходили близько 50 км обкатки та випробувань.

Це не тільки капсула часу, а й Tesla Roadster з найменшим у світі пробігом. Зараз авто хочуть виставити на аукціон, причому сподіваються виручити за нього не менше 100 000 доларів.

Салон авто виглядає як новий

Електромобіль Tesla має такий вигляд, ніби щойно зійшов з конвеєра. Його кузов і салон в ідеальному стані, а днище чисте. Кабріолет також оснащений опціонним карбоновим пакетом. Утім, через тривалий простій електрокару знадобиться заміна батареї.

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Автомобіль є 592-м із 2450 випущених Tesla Roadster. Він оснащений 248-сильним мотором і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с.

Електромобілю знадобиться заміна батареї

Усі Tesla Roadster оснащувалися батареєю ємністю 53 кВт∙год. Заявлений запас ходу електрокара становить 393 км.

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