Новый семиместный Volkswagen Tiguan рассекретили до премьеры (фото)

Семиместный вариант Volkswagen Tiguan сохранил знакомый дизайн, но стал на 11 см длиннее. Кроссовер дебютирует с 2,0-литровыми турбомоторами, но ожидаются и гибридные версии.

В линейке Volkswagen Tiguan третьего поколения останется удлиненная семиместная модификация. Ее должны презентовать в первой половине нынешнего года, а пока на сайте Carscoops появились шпионские ее фото.

Семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan показали в Китае. Там он получил обозначение L Pro, хотя не исключено, что в отдельных странах он сохранит название Allspace.

Кроссовер дебютирует с 2,0-литровыми турбомоторами Фото: carscoops.com

Визуально новый Volkswagen Tiguan L Pro не отличается от пятиместного варианта. У него раскосые фары, расширенные крылья и широкая решетка радиатора, а фонари соединены диодной полосой. Версия с пакетом R-Line выглядит агрессивнее. Кроссовер на 11 см длиннее стандартного VW Tiguan 2024.

Размеры Volkswagen Tiguan L Pro:

длина – 4735 мм;

ширина – 1859 мм;

высота – 1682 мм;

колесная база – 2791 мм;

масса – 1790 кг.

Версия R Line отличается более выразительным дизайном Фото: carscoops.com

Салон Volkswagen Tiguan L Pro не показали, но ожидается, что его оформление не изменится по сравнению с пятиместной моделью. Зато стало известно, что кроссовер на китайском рынке получит 2,0-литровые турбомоторы на 186 и 220 л. с., хотя в других странах палитра версий будет шире – ожидаются также 2,0-литровые турбодизели и плагин-гибриды.

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