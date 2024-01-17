В Украине резко выросли продажи гибридов: самые популярные модели (фото)
Продажи гибридов в Украине за 2023 год выросли сразу на 55%. Бензоэлектрические модели заняли 18% рынка новых автомобилей.
В Украине растет спрос на электрифицированные авто, причем активнее стали покупать не только электромобили, но и гибриды. За 2023 год в Украине продано 17,2 тыс. гибридных моделей. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Этот показатель сразу на 55% больше, чем в 2022 году и всего на 8% меньше, чем в 2021. В отличие от электрокаров, гибриды в Украине чаще покупают новыми: 63% проданных автомобилей — без пробега.
Гибридные модели заняли 18% рынка новых авто в Украине. Лидирует кроссовер Toyota RAV4, а наибольшим спросом пользуются кроссоверы.
Самые популярные новые гибриды в Украине за 2023 год:
- Toyota RAV4 – 1822 проданных авто
- Nissan Qashqai – 1041 шт.
- Mercedes-Benz GLE – 790 шт.
В подержанном сегменте, наоборот, выбирают легковые гибриды, а первое место занял Ford Fusion – американский близнец Mondeo.
Самые популярные гибриды с пробегом в 2023 году:
- Ford Fusion – 688 проданных авто.
- Toyota Prius – 514 шт.
- Chevrolet Volt – 468 шт.
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