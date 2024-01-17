В Украине резко выросли продажи гибридов: самые популярные модели (фото)

Продажи гибридов в Украине за 2023 год выросли сразу на 55%. Бензоэлектрические модели заняли 18% рынка новых автомобилей.

В Украине растет спрос на электрифицированные авто, причем активнее стали покупать не только электромобили, но и гибриды. За 2023 год в Украине продано 17,2 тыс. гибридных моделей. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Этот показатель сразу на 55% больше, чем в 2022 году и всего на 8% меньше, чем в 2021. В отличие от электрокаров, гибриды в Украине чаще покупают новыми: 63% проданных автомобилей — без пробега.

Гибридные модели заняли 18% рынка новых авто в Украине. Лидирует кроссовер Toyota RAV4, а наибольшим спросом пользуются кроссоверы.

Самые популярные новые гибриды в Украине за 2023 год:

Toyota RAV4 – 1822 проданных авто Nissan Qashqai – 1041 шт. Mercedes-Benz GLE – 790 шт.

Ford Fusion лидирует в сегменте гибридов с пробегом Фото: Ford

В подержанном сегменте, наоборот, выбирают легковые гибриды, а первое место занял Ford Fusion – американский близнец Mondeo.

Самые популярные гибриды с пробегом в 2023 году:

Ford Fusion – 688 проданных авто. Toyota Prius – 514 шт. Chevrolet Volt – 468 шт.

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