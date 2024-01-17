BYD выпустит недорогого конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.5 (фото)

Новый BYD Sea Lion — недорогой электрический купе-кроссовер длиной 4,8 м. Модель предложат в версиях мощностью от 231 до 530 сил.

Опубликованы фото нового BYD Sea Lion. Электрический кроссовер поступит в производство с весны и будет стоить от 200 000 до 260 000 юаней ($28 150 – 36 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль BYD Sea Lion станет более доступной альтернативой Tesla Model Y и Volkswagen ID.5. Как и соперники, он отличается купеобразным силуэтом с изогнутой крышей и слегка заостренной задней частью. Передняя часть с выраженным "носом" и стреловидными фарами выполнена в традиционном стиле BYD.

На выбор предложат версии мощностью от 231 до 530 сил Фото: CarNewsChina

На выбор предложены колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов. Китайский кроссовер несколько крупнее конкурентов.

Размеры BYD Sea Lion:

длина – 4830 мм;

ширина – 1925 мм;

высота – 1620 мм;

колесная база – 2930 мм;

масса – 2155 кг.

Салон BYD Sea Lion не показали, также держатся в секрете емкость батареи и запас хода. Зато известно, что электрокроссовер предложат в заднеприводных версиях на 231 и 313 л. с., а также в полноприводном 530-сильном варианте. В начальной модификации максимальная скорость ограничена на 210 км/ч, в остальных – на 225 км/ч.

К слову, ранее был рассекречен и флагманский электромобиль BYD мощностью свыше 1000 сил.

Также Фокуссообщал, что BYD обогнал Tesla и стал мировым лидером по выпуску электрокаров.