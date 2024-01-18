Студенты создали оригинальный клон Hummer из двух Suzuki Jimny (видео)

В Японии построили необычный внедорожник в стиле Hummer H1. Донорами при его создании послужили два старых Suzuki Jimny.

На автошоу в Токио презентовали оригинальный внедорожник. Он напоминает Hummer, но на самом деле построен из двух Suzuki Jimny. Об этом сообщает сайт Motor1.

Необычный тюнинг Suzuki Jimny выполнили студенты автомобильного колледжа Ниппон, расположенного недалеко от Токио. Они раздобыли два старых внедорожника 80-х и сделали из них один автомобиль.

Авто получило пневмоводвеску и занижено Фото: скриншот / YouTube

Внедорожник получился очень широким и гораздо длиннее стандартного Suzuki Jimny. К тому же, автомобиль сделали пятидверным. Он стал похож классический Hummer H1.

В добавок, самодельное авто занижено и получило пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. На крыше появились крепления для перевозки велосипедов, а в салоне появилась акустика Diecock с 12 динамиками.

Поскольку внедорожник получился весьма тяжелым, то для него отыскали двигатель помощнее – 2,5-литровый V6 на 160 л. с. от Suzuki Grand Vitara. Для его установки понадобилось сделать на капоте выпуклость.

Ранее Фокус рассказывал про оригинальный тюнинг Suzuki Jimny в стиле 70-х годов.

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