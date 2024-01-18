Самый популярный электромобиль Renault снимают с производства: что готовят взамен (фото)

Хэтчбек Renault Zoe прекратят выпускать в марте, ведь модели уже более 10 лет. На смену ему придет более современный электромобиль.

Электромобиль Renault Zoe готовится покинуть рынок. Производство хэтчбека планируют завершить до 30 марта. Об этом сообщает французский сайт Autombile Propre.

Новый Renault Zoe сейчас можно купить только в фиксированных комплектациях, а вот сконфигурировать и заказать уже нельзя. Последние Zoe распродадут на протяжении 2024 года. Авто с правым расположением руля уже не собирают, поэтому модель покинула рынок Великобритании.

Новый Renault 5 станеет преемником Zoe Фото: WIPO

Zoe – самый популярный электромобиль Renault. Уже выпущено около 400 000 хэтчбеков и долгое время модель была европейским лидером в сегменте электрокаров. Но поскольку она в производстве с 2013 года, то уже требует замены.

На смену Zoe придет электрокар Renault 5. Премьера серийной версии хэтчбека состоится в феврале на автошоу в Женеве. Он отличается рубленным дизайном в стиле первого Renault 5 70-х годов.

Новый Renault 5 будет несколько доступнее предшественника – стартовая цена составит около 25 000 евро. У электромобиля такая же мощность (136 л. с.), но несколько больший запас хода – примерно 400 км в самой "дальнобойной" версии.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault в 2024 году представят преемника модели Arkana.

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