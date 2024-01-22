Цена $13 200 и запас хода свыше 400 км: Tata выпустила недорогой электрокроссовер (видео)

Электромобиль Tata Punch EV — компактный 3,8-метровый кроссовер для города. Он доступен в версиях мощностью 82 и 122 л. с. с запасом хода до 421 км.

Бюджетный кроссовер Tata Punch получил электрическую версию EV. Авто официально презентовали в Индии и там он уже доступен для заказа по цене от 1 099 000 до 1 449 000 рупий ($13 200 – 17 400). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Tata.

Запас хода электрокара достигает 421 км Фото: Tata

Новая Tata Punch EV – субкомпактный городской электрокроссовер А-класса. От бензиновой версии электрокар отличается новой передней частью с измененной радиаторной решеткой и тоненькой диодной полосой на всю ширину кузова. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

На передней панели установили два дисплея Фото: Tata

Размеры Tata Punch EV:

длина – 3857 мм;

ширина – 1742 мм;

высота – 1633 мм;

колесная база – 2445 мм;

клиренс – 190 мм.

Спереди появился 14-литровый багажник Фото: Tata

В салоне появилась виртуальная панель приборов, а тачскрин мультимедиа пополнил стандартную комплектацию (его диагональ может быть 7 либо 10,25 дюйма). Топовая версия также получила вентиляцию сидений, панорамную крышу, камеры кругового обзора, круиз-контроль, мониторинг "слепых" зон и беспроводную зарядку для смартфонов.

Объем багажника Tata Punch EV составляет 366 л. Кроме того, появился 14-литровый отсек спереди.

На выбор предложат два варианта электрокара:

Standard – мотор на 82 л. с. и 114 Н∙м, 13,5 с до 100 км/ч, батарея на 25 кВт∙ч, запас хода 315 км;

Long Range – мотор на 122 л. с. и 190 Н∙м, 9,5 с до 100 км/ч, батарея на 35 кВт∙ч, запас хода 421 км.

Максимальная скорость обеих версий ограничена на 140 км/ч. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 56 минут.

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