Эксклюзив за $1,36 миллиона: самый дорогой BMW вырос в цене в полтора раза за год (фото)

Выпущено только 50 купе BMW 3.0 CSL. Лимитированный спорткар оснащен 560-сильной турбошестеркой и способен развить 306 км/ч.

В Гамбурге выставили на продажу редчайший BMW 3.0 CSL 2023 года. Лимитированный спорткар оценили в 1,36 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Luxury Cars Hamburg.

Дизайн BMW 3.0 CSL выполнен в духе одноименной модели 1972 года

Примечательно, что новый BMW 3.0 CSL стоил 820 000 долларов. То есть, самый дорогой BMW современности за год подорожал в полтора раза. Пробег авто составляет всего 25 км.

Столь высокая цена обусловлена редкостью авто – собрали только 50 купе BMW 3.0 CSL. Спорткар выпустили к 50-летию одноименной модели 1972 года.

Салон отделан карбоном и алькантарой

В основе авто лежит BMW M4 CSL, однако его дизайн существенно изменен: крылья расширены, решетка радиатора увеличена, а сзади появилось большое антикрыло.

Салон остался прежним, но установлены ковшеобразные сиденья с карбоновым каркасом. В отделке использована алькантара.

Спорткар получил ковшеобразные сиденья

Новый BMW 3.0 CSL оснащен трехлитровой 560-сильной турбошестеркой и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 306 км/ч.

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