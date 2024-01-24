Opel возродит знаменитый внедорожник 90-х в новом формате (фото)

Новый Opel Frontera будет компактным 4,3-метровым кроссовером. Модель придет на смену Opel Crossland и будет электрической.

Opel Frontera возвращается в новом образе. Знаменитую модель 90-х возродят в формате компактного электрокроссовера. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Новый Opel Frontera презентуют в нынешнем году. Он станет первой моделью с обновленным логотипом немецкого бренда.

Новый Opel Frontera будет электромобилем Фото: Stellantis

Кроссовер Opel Frontera придет на смену модели Crossland, но будет крупнее (около 4,3 м в длину) и просторнее внутри. Ранее появилась информация, что его могут предложить даже в семиместной версии. Также производитель сообщает, что модель будет относительно недорогой.

Электромобиль Opel Frontera уже видели в камуфляже во время тестов. Судя по тизерам и шпионским фото, у него высокий капот и малые углы наклона стоек крыши, а передняя часть выполнена в фирменном стиле Opel Vizor – с черной вставкой на месте решетки радиатора и круглыми фарами.

Opel Frontera видели во время тестов Фото: carscoops.com

Новый Opel Frontera построят на платформе СМР. По предварительным данным, его оснастят 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а его запас хода составит около 400 км. Кроме того, не исключается появление 1,2-литровой гибридной версии на 136 л. с.

Opel Frontera появился в 1991 году Фото: Stellantis

Напомним, что Opel Frontera выпускали с 1991 по 2004 год. Рамный внедорожник предлагали в бензиновых и дизельных модификациях.

К слову, в эти дни Opel отмечает 125-летие своего первого автомобиля.

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