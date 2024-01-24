Раскрыты подробности самого дешевого электромобиля Tesla за $25 000 (фото)

Самым доступным электрокаром Tesla будет компактный кроссовер. Его производство наладят на предприятиях в Техасе и Берлине, причем планируют собирать по 10 000 авто в неделю.

Недорогой электромобиль Tesla презентуют в июне 2025 года. Его стартовая стоимость составит около 25 000 долларов. Подробности новой модели появились у агентства Reuters.

Информацию об электрокаре предоставили четыре источника в Tesla. Два из них сообщили, что это будет компактный кроссовер, а не хэтчбек С-класса, как считалось ранее.

Проект имеет рабочее название Redwood. Электромобиль Tesla построят на новой платформе NV9X, которую также будут использовать еще две модели. Эта архитектура, а также современные методы производства, позволят снизить себестоимость авто.

Выпуск кроссовера наладят на предприятии в Техасе, а позже его начнут собирать и на европейской гигафабрике в Берлине. В 2026 году планируют выйти на объемы производства до 10 000 авто за неделю — именно такая цифра фигурирует в переписке Tesla с поставщиками автокомпонентов.

Дешевый электромобиль Tesla Redwood будет конкурировать с бюджетными китайскими электрокарами вроде BYD, а также с недорогими бензиновыми кроссоверами. Источники в Tesla сообщили, что конструкторы разобрали и изучали Honda Civic, как образец доступного массового авто.

Характеристики электрокара пока не раскрывают. Ранее был опубликован единственный рендер модели и появилась информация, что ее запас хода составит около 400 км.

Ранее Фокус сообщал, что самый популярный электромобиль Renault снимут с производства.

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