Обнаружена заброшенная коллекция редких американских авто 70-х (видео)

В коллекции собраны винтажные Dodge Challenger и Plymouth Barracuda 1970-71 годов. Среди них есть редкие заряженные версии стоимостью свыше $200 000.

В США нашли большую коллекцию ретро-авто. Почти два десятка спорткаров 70-х годов годами ржавеют на складе и под открытым небом во дворе. Им посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Автомобили заржавели и требуют реставрации Фото: скриншот / YouTube

Склад расположен в штате Миссури. В коллекции собраны 16 автомобилей всего двух моделей – Dodge Challenger и Plymouth Barracuda 1970-71 годов.

Большинство авто – кабриолеты, которые гораздо более редкие, чем купе. В частности, собраны сразу восемь Dodge Challenger 1970 года с откидной крышей. Есть среди них и редкая версия R/T Six Pack с 7,2-литровым 390-сильным V8 – таких авто выпустили только 99 и сейчас в хорошем состоянии они стоят свыше $200 000.

В коллекции собрано 16 Dodge и Plymouth Фото: скриншот / YouTube

Также идентифицировали два кабриолета Plymouth Barracuda 1970 и 1971 годов. Есть и шесть Dodge и Plymouth в кузове купе, причем один из Barracuda также оснащен 390-сильным мотором.

Состояние машин оставляет желать лучшего. Многие из них проржавели. Впрочем, на складе собрано огромное количество самых разных деталей к Dodge Challenger и Plymouth Barracuda, что должно облегчить реставрацию авто.

Ранее Фокус рассказывал про еще одну тайную коллекцию Dodge и Plymouth. Суммарная стоимость авто там превышает $1,5 миллиона.

Также мы писали, что роскошный классический Mercedes завелся после 10 лет простоя в подвале.