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Авто

Раритеты на $1,5 миллиона: найдена заброшенная коллекция американских ретро-авто (видео)

Коллекция авто, ретро авто, американские авто
Фото: скриншот / YouTube | Под открытым небом стоят более десятка редких ретро-авто

В коллекции собраны раритетные спортивные Dodge и Plymouth с мощными V8 под капотом. Стоимость некоторых авто составляет 200-500 тысяч долларов.

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В США обнаружили заброшенную коллекцию старинных автомобилей. Более десятка редких спорткаров 60-х и 70-х годов хранятся под открытым небом. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Dodge Super Bee 1969, Коллекция авто, ретро авто, американские авто Fullscreen
Dodge Super Bee 1969 года
Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собраны редкие заряженные Dodge и Plymouth. Их суммарная стоимость составляет около 1,5 миллиона долларов.

Dodge Cherger 1971, Коллекция авто, ретро авто, американские авто Fullscreen
Dodge Cherger 1971 года
Фото: скриншот / YouTube

Самый дорогой автомобиль в коллекции – купе Plymouth Barracuda 1970 года с 425-сильным V8 Hemi. Стоимость таких спорткаров доходит до 500 000 долларов, хотя состояние конкретно этой машины оставляет желать лучшего.

Plymouth Road Runner 1969, Коллекция авто, ретро авто, американские авто Fullscreen
Plymouth Road Runner 1969 года
Фото: скриншот / YouTube
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Dodge Coronet R/T 1968 с этим же двигателем Hemi стоит около 200 000 долларов – таких авто выпустили лишь 219. Рядом стоят Dodge Super Bee 1969 года и пара Plymouth Road Runner 1969-70 годов с мотором Hemi. Все они стоят свыше 100 000 долларов.

Кроме того, собраны Plymouth Road Runner, Dodge Charger и Super Bee с 7,2-литровым 390-сильным V8 Six Pack. Они не столь дорогие, как авто с Hemi, но их цена также может доходить до $100 000. Также идентифицированы Dodge Polara 1964 года, Charger 1971 года и Coronet 1969 года.

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