Раритеты на $1,5 миллиона: найдена заброшенная коллекция американских ретро-авто (видео)

В коллекции собраны раритетные спортивные Dodge и Plymouth с мощными V8 под капотом. Стоимость некоторых авто составляет 200-500 тысяч долларов.

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Dodge Super Bee 1969 года Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собраны редкие заряженные Dodge и Plymouth. Их суммарная стоимость составляет около 1,5 миллиона долларов.

Dodge Cherger 1971 года Фото: скриншот / YouTube

Самый дорогой автомобиль в коллекции – купе Plymouth Barracuda 1970 года с 425-сильным V8 Hemi. Стоимость таких спорткаров доходит до 500 000 долларов, хотя состояние конкретно этой машины оставляет желать лучшего.

Plymouth Road Runner 1969 года Фото: скриншот / YouTube

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Dodge Coronet R/T 1968 с этим же двигателем Hemi стоит около 200 000 долларов – таких авто выпустили лишь 219. Рядом стоят Dodge Super Bee 1969 года и пара Plymouth Road Runner 1969-70 годов с мотором Hemi. Все они стоят свыше 100 000 долларов.

Кроме того, собраны Plymouth Road Runner, Dodge Charger и Super Bee с 7,2-литровым 390-сильным V8 Six Pack. Они не столь дорогие, как авто с Hemi, но их цена также может доходить до $100 000. Также идентифицированы Dodge Polara 1964 года, Charger 1971 года и Coronet 1969 года.

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