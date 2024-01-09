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Авто

Раритети на $1,5 мільйона: знайдено покинуту колекцію американських ретроавто (відео)

Колекція авто, ретро авто, американські авто
Фото: скриншот / YouTube | Просто неба стоять понад десяток рідкісних ретро-авто

У колекції зібрані раритетні спортивні Dodge і Plymouth з потужними V8 під капотом. Вартість деяких авто становить 200-500 тисяч доларів.

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У США виявили занедбану колекцію старовинних автомобілів. Понад десяток рідкісних спорткарів 60-х і 70-х років зберігаються просто неба. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Dodge Super Bee 1969, Колекція авто, ретро авто, американські авто Fullscreen
Dodge Super Bee 1969 року
Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрані рідкісні заряджені Dodge і Plymouth. Їхня сумарна вартість становить близько 1,5 мільйона доларів.

Dodge Cherger 1971, Колекція авто, ретро авто, американські авто Fullscreen
Dodge Cherger 1971 року
Фото: скриншот / YouTube

Найдорожчий автомобіль у колекції — купе Plymouth Barracuda 1970 року з 425-сильним V8 Hemi. Вартість таких спорткарів доходить до 500 000 доларів, хоча стан конкретно цієї машини залишає бажати кращого.

Plymouth Road Runner 1969, Колекція авто, ретро авто, американські авто Fullscreen
Plymouth Road Runner 1969 року
Фото: скриншот / YouTube
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Dodge Coronet R/T 1968 з цим же двигуном Hemi коштує близько 200 000 доларів — таких авто випустили лише 219. Поруч стоять Dodge Super Bee 1969 року і пара Plymouth Road Runner 1969-70 років з мотором Hemi. Усі вони коштують понад 100 000 доларів.

Крім того, зібрані Plymouth Road Runner, Dodge Charger і Super Bee з 7,2-літровим 390-сильним V8 Six Pack. Вони не настільки дорогі, як авто з Hemi, але їхня ціна також може доходити до $100 000. Також ідентифіковано Dodge Polara 1964 року, Charger 1971 року і Coronet 1969 року.

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