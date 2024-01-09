Раритети на $1,5 мільйона: знайдено покинуту колекцію американських ретроавто (відео)

У колекції зібрані раритетні спортивні Dodge і Plymouth з потужними V8 під капотом. Вартість деяких авто становить 200-500 тисяч доларів.

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У США виявили занедбану колекцію старовинних автомобілів. Понад десяток рідкісних спорткарів 60-х і 70-х років зберігаються просто неба. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Dodge Super Bee 1969 року Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрані рідкісні заряджені Dodge і Plymouth. Їхня сумарна вартість становить близько 1,5 мільйона доларів.

Dodge Cherger 1971 року Фото: скриншот / YouTube

Найдорожчий автомобіль у колекції — купе Plymouth Barracuda 1970 року з 425-сильним V8 Hemi. Вартість таких спорткарів доходить до 500 000 доларів, хоча стан конкретно цієї машини залишає бажати кращого.

Plymouth Road Runner 1969 року Фото: скриншот / YouTube

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Dodge Coronet R/T 1968 з цим же двигуном Hemi коштує близько 200 000 доларів — таких авто випустили лише 219. Поруч стоять Dodge Super Bee 1969 року і пара Plymouth Road Runner 1969-70 років з мотором Hemi. Усі вони коштують понад 100 000 доларів.

Крім того, зібрані Plymouth Road Runner, Dodge Charger і Super Bee з 7,2-літровим 390-сильним V8 Six Pack. Вони не настільки дорогі, як авто з Hemi, але їхня ціна також може доходити до $100 000. Також ідентифіковано Dodge Polara 1964 року, Charger 1971 року і Coronet 1969 року.

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