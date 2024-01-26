Практичные и вместительные: лучшие универсалы 2024 года (фото)
Сегмент универсалов — широкий и разнообразный. На выбор предложены компактные и премиальные, роскошные и спортивные модели для семьи.
В наши дни практичные автомобилисты выбирают кроссоверы. Они ценят вместительный салон и большой багажник. Впрочем, на рынке еще остается альтернатива им: семейные универсалы, как правило, еще просторнее. Британский сайт Whatcar назвал лучшие универсалы 2024 года.
Audi A6 Avant
Audi комфортабельный и просторный. Даже базовый 2,0-литровый турбомотор достаточно тяговит, а версии с полным приводом демонстрируют хорошее сцепление с дорогой.
Плюсы:
- качественный салон;
- тяговитые моторы;
- богатое оснащение.
Минусы:
- не самая лучшая шумоизоляция;
- дорогая пневмоподвеска.
BMW 3 Series Touring
Универсал BMW 3 Series привлекает лучшей в классе управляемостью, но не самый просторный внутри. Зато у него современная мультимедийная система iDrive.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- современная мультимедийная система.
Минусы:
- небольшой багажник;
- жесткая подвеска.
Mercedes C-Class Estate
Универсал Mercedes C-Class комфортабельный и оснащается экономичными дизелями и гибридными установками. Впрочем, он недешевый.
Плюсы:
- комфортабельная езда;
- экономичность.
Минусы:
- не самый практичный в классе;
- управляемость хуже, чем у конкурентов.
Citroen C5 X
Кросс-универсал Citroen комфортабельный и тихий. У него увеличенный клиренс и высокая посадка за рулем, а в линейке есть экономичный плагин-гибрид.
Плюсы:
- невысокая цена;
- комфортабельная езда;
- качественный салон.
Минусы:
- небольшой багажник;
- не самая лучшая управляемость.
Seat Leon
Seat Leon – универсал со южным характером. Он хорошо управляется, хоть и несколько жестковат в спортивной версии FR. У авто большой 620-литровый багажник. К тому же, модель недорогая и довольно богато оснащена.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- большой багажник;
- невысокая цена.
Минусы:
- упругая подвеска;
- громкий 1,5-литровый двигатель.
BMW 5 Series Touring
Универсал BMW 5 Series интересен в управлении и качественный внутри. Покупатели могут выбрать из широкой палитры бензиновых, дизельных и гибридных версий.
Плюсы:
- качественная отделка салона;
- экономичные дизели и гибриды;
- хорошая мультимедийная система.
Минусы:
- подвеска жестковата;
- не столь просторен, как конкуренты.
MG 5 EV
Компактный электрический универсал MG 5 EV обладает 578-литровым багажником и запасом хода до 400 км. У него очень мягкая подвеска и богатое оснащение.
Плюсы:
- невысокая цена;
- богатое оснащение;
- приличный запас хода.
Минусы:
- не самая современная мультимедийная система;
- медленная скорость зарядки.
Mercedes E-Class Estate
Универсал Mercedes E-Class привлекает роскошным салоном, обилием новых технологий и самым большим багажником Е-классе – 615-1830 л. Особенно впечатляет экономичный дизельный плагин-гибрид на 302 л. с.
Плюсы:
- большой багажник;
- богатое оснащение;
- экономичный плагин-гибрид.
Минусы:
- высокая цена.
Skoda Octavia Combi
Skoda Octavia недорогая и практичная, а ее багажник огромен – его объем составляет 640-1700 л. Лучшим двигателем является 1,5-литровая 150-сильная турбочетверка.
Плюсы:
- огромный багажник;
- энергоемкая подвеска.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- управление печкой посредством тачскрина.
Toyota Corolla Touring Sports
Универсал Toyota Corolla компактный, но довольно вместительный. У него мягкая подвеска и экономичная (4,5 л/100 км) гибридная установка. К тому же, Corolla традиционно отличается надежностью.
Плюсы:
- экономичность и низкий уровень выбросов;
- надежность;
- мягкая подвеска.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- не самые лучшие мультимедиа и цифровая приборка.
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