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Практичные и вместительные: лучшие универсалы 2024 года (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: SEAT | Универсалы являются альтернативой кроссоверам

Сегмент универсалов — широкий и разнообразный. На выбор предложены компактные и премиальные, роскошные и спортивные модели для семьи.

В наши дни практичные автомобилисты выбирают кроссоверы. Они ценят вместительный салон и большой багажник. Впрочем, на рынке еще остается альтернатива им: семейные универсалы, как правило, еще просторнее. Британский сайт Whatcar назвал лучшие универсалы 2024 года.

Audi A6 Avant

Audi A6 Avant
Фото: Audi

Audi комфортабельный и просторный. Даже базовый 2,0-литровый турбомотор достаточно тяговит, а версии с полным приводом демонстрируют хорошее сцепление с дорогой.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • тяговитые моторы;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • не самая лучшая шумоизоляция;
  • дорогая пневмоподвеска.

BMW 3 Series Touring

BMW 3 Series Touring
Фото: BMW

Универсал BMW 3 Series привлекает лучшей в классе управляемостью, но не самый просторный внутри. Зато у него современная мультимедийная система iDrive.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • современная мультимедийная система.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • жесткая подвеска.

Mercedes C-Class Estate

Mercedes C-Class Estate
Фото: Top Gear

Универсал Mercedes C-Class комфортабельный и оснащается экономичными дизелями и гибридными установками. Впрочем, он недешевый.

Плюсы:

  • комфортабельная езда;
  • экономичность.

Минусы:

  • не самый практичный в классе;
  • управляемость хуже, чем у конкурентов.

Citroen C5 X

Citroen C5 X
Фото: Stellantis

Кросс-универсал Citroen комфортабельный и тихий. У него увеличенный клиренс и высокая посадка за рулем, а в линейке есть экономичный плагин-гибрид.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • комфортабельная езда;
  • качественный салон.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • не самая лучшая управляемость.

Seat Leon

Seat Leon ST
Фото: SEAT

Seat Leon – универсал со южным характером. Он хорошо управляется, хоть и несколько жестковат в спортивной версии FR. У авто большой 620-литровый багажник. К тому же, модель недорогая и довольно богато оснащена.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • большой багажник;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • упругая подвеска;
  • громкий 1,5-литровый двигатель.

BMW 5 Series Touring

BMW 5 Series Touring
Фото: BMW

Универсал BMW 5 Series интересен в управлении и качественный внутри. Покупатели могут выбрать из широкой палитры бензиновых, дизельных и гибридных версий.

Плюсы:

  • качественная отделка салона;
  • экономичные дизели и гибриды;
  • хорошая мультимедийная система.

Минусы:

  • подвеска жестковата;
  • не столь просторен, как конкуренты.

MG 5 EV

MG 5 EV
Фото: Auto Express

Компактный электрический универсал MG 5 EV обладает 578-литровым багажником и запасом хода до 400 км. У него очень мягкая подвеска и богатое оснащение.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • богатое оснащение;
  • приличный запас хода.

Минусы:

  • не самая современная мультимедийная система;
  • медленная скорость зарядки.

Mercedes E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate
Фото: Mercedes-Benz

Универсал Mercedes E-Class привлекает роскошным салоном, обилием новых технологий и самым большим багажником Е-классе – 615-1830 л. Особенно впечатляет экономичный дизельный плагин-гибрид на 302 л. с.

Плюсы:

  • большой багажник;
  • богатое оснащение;
  • экономичный плагин-гибрид.

Минусы:

  • высокая цена.

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi
Фото: Skoda

Skoda Octavia недорогая и практичная, а ее багажник огромен – его объем составляет 640-1700 л. Лучшим двигателем является 1,5-литровая 150-сильная турбочетверка.

Плюсы:

  • огромный багажник;
  • энергоемкая подвеска.

Минусы:

  • неинтересная управляемость;
  • управление печкой посредством тачскрина.

Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports
Фото: Toyota

Универсал Toyota Corolla компактный, но довольно вместительный. У него мягкая подвеска и экономичная (4,5 л/100 км) гибридная установка. К тому же, Corolla традиционно отличается надежностью.

Плюсы:

  • экономичность и низкий уровень выбросов;
  • надежность;
  • мягкая подвеска.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • не самые лучшие мультимедиа и цифровая приборка.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие компактные кроссоверы с пробегом.

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