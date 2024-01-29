Китайский Land Rover: Chery представили экстремальный внедорожник за $30 500 (фото)

Новый Jetour JMK Traveller получил внедорожную резину, подножки и багажник на крыше. Автомобиль оснастили 261-сильным турбомотором и полным приводом.

Новый Jetour Traveller получил яркую версию повышенной проходимости JMK. Экстремальный внедорожник от подразделения Chery выпустят лимитированной серией из 3000 экземпляров, а его стоимость составит 219 900 юаней ($30 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Сзади внедорожник напоминает Land Rover Defender Фото: Chery

Дизайн Jetour Traveller выдержан в стилистике Land Rover Defender. В профиль и особенно сзади китайская модель очень похожа на британский внедорожник.

Версия JMK выглядит брутальнее стандартной модели. У нее новая решетка радиатора, подножки, багажник на крыше и 20-дюймовые диски с внедорожной резиной размером 255/55 R20.

В салоне Jetour Traveller заменена отделка. Комплектация внедорожника расширена и включает камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

В салоне изменена отделка Фото: Chery

Китайский внедорожник Jetour JMK Traveller доступен только с топовой 2,0-литровой 261-сильной турбочетверкой, 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Средний расход топлива составляет 10,9 л/100 км.

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