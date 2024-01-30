Японский Range Rover: Mitsubishi возродят свой культовый внедорожник (фото)
Новый Mitsubishi Pajero будет роскошным внедорожником с богатым оснащением. В линейке модели ожидается гибридная версия.
Mitsubishi Pajero возвращается на рынок. Знаменитый внедорожник должны возродить в 2027 году. Об этом сообщает японское издание Best Car со ссылкой на свои источники в Mitsubishi.
Новый Mitsubishi Pajero сменит свой образ и больше не будет покорителем бездорожья – для этой цели в линейке есть рамная модель Pajero Sport и в нынешнем году появится новое ее поколение.
Для Mitsubishi Pajero готовят новую роль – он станет японским конкурентом Range Rover с роскошным салоном и богатым оснащением. По размерам внедорожник будет сопоставим с последним Mitsubishi Pajero 2021 года: его длина составит около 4900 мм, ширина 1900 мм, а высота – 1850 мм.
Внедорожник Mitsubishi получит несущий кузов. По одной версии, его построят на удлиненной платформе Mitsubishi Outlander и оснастят плагин-гибридной установкой с 2,4-литровой бензиновой четверкой и электромотором.
По другой версии, донором платформы станет новый Infiniti QX80. В этом случае наряду с гибридной установкой новый Pajero может получить и бензиновый V6 твин-турбо мощностью свыше 400 сил.
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