345 сил и богатое оснащение: Mazda показала недорогого конкурента BMW X5 и Lexus RX (фото)

Mazda CX-70 — пятиместный кроссовер премиум-класса с роскошным салоном и богатым оснащением. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 345 сил.

В США презентована новая Mazda CX-70 2024. Премиальный кроссовер поступит в продажу с лета. Его подробности раскрыли на официальном сайте японского производителя.

Кроссовер является пятиместной версией Mazda CX-90 Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-70 – третья модель в новом премиальном семействе марки. Как и другие модели в этой линейке, она построена на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Авто станет более доступной альтернативой BMW X5 и Lexus RX.

Передние сиденья разделены высоким тоннелем Фото: Mazda

Новая Mazda CX-70, по сути, является укороченной пятиместной версией флагманского кроссовера CX-90. У нее такая же колесная база в 3120 мм, но меньший задний свес кузова. К тому же, авто несколько отличается дизайном решетки радиатора, фар и переднего бампера.

У премиальной модели дорогая отделка салона Фото: Mazda

В салоне единственным существенным отличием от Mazda CX-90 является отсутствие третьего ряда. У двух кроссоверов одинаковые передняя панель, цифровой щиток приборов и высокая центральная консоль.

Поскольку новая Mazda CX-70 – премиальная модель, то ее комплектация будет богатой. Кожаный салон, 21-дюймовые диски, электропривод и вентиляция сидений ожидаются уже в базовой версии.

Главное отличие от Mazda CX-90 — отсутствие третьего ряда Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-70 оснащают бензиновыми 3,3-литровыми турбошестерками на 284 и 345 л. с., а также 328-сильной плагин-гибридной установкой. Все версии получили 8-ступенчатый автомат и полный привод.

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