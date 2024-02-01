Запас хода 400 км и цена $14 000: BYD показал недорогой электрокроссовер (фото)

Электромобиль BYD Yuan UP — бюджетный 4,3-метровый кроссовер В-класса. Модель предложат в версиях мощностью до 177 сил и с запасом хода до 401 км.

Опубликованы официальные фото BYD Yuan UP. Электрический кроссовер будет представлен в марте и сразу после презентации поступит в продажу по цене примерно от 100 000 юаней ($14 080). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Yuan UP – компактный электрокроссовер В-класса. У него высокий капот, мускулистые раздутые крылья и "парящие" задние стойки крыши. Продолговатые фары и тоненькие фонари выполнены в традиционном стиле BYD. Электрокар получил обвес и изогнутый задний спойлер.

Электромобиль будет стоить от $14 000 Фото: BYD Auto

Габариты BYD Yuan UP:

длина – 4310 мм;

ширина – 1830 мм;

высота – 1675 мм;

колесная база – 2620 мм;

масса – 1430-1540 кг.

Салон BYD Yuan UP не показали, но известно, что топовая комплектация включает панорамную крышу и 17-дюймовые диски с шинами размером 215/60 R17.

Запас хода электрокара в топовой версии достигает 401 км Фото: BYD Auto

Китайский электромобиль BYD Yuan UP получил моторы на 95 и 177 л. с. от модели Dolphin. Его максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 32 и 45 кВт∙ч: запас хода составит 301 и 401 км, соответственно.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский электромобиль BYD мощностью свыше 1000 сил.

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