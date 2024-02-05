В Индии выпустили недорогой электробайк по цене iPhone (фото, видео)

Электробайк Revolt RV400 BRZ — альтернатива 125-кубовым бензиновым мотоциклам. Он способен развить 85 км/ч и проехать до 150 км без подзарядки.

Индийский стартап Revolt Motors презентовал электрический мотоцикл RV400 BRZ. Это один из самых доступных в мире электробайков: он вскоре поступит в продажу по цене от 138 до 148 тыс. рупий ($1660-1780) — на уровне нового iPhone 15. Его подробности раскрыли на сайте производителя.

Электробайк разгоняется до 85 км/ч

Новый Revolt RV400 BRZ – легкий электромотоцикл, который позиционируют, как альтернативу бензиновым 125-кубовым байкам и скутерам. У него классический дизайн с пластиковыми обтекателями.

Электрический мотоцикл оснастили мотором на 6,8 л. с. (5 кВт), позволяющим развить 85 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 3,24 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 150 км в режиме Есо и 80 км – в Sport. Зарядка батареи на 100% занимает 4,5 часа, а на 75% — 3 часа.

Запас хода Revolt RV400 BRZ достигает 150 км

Поскольку модель бюджетная, то производитель старался сэкономить. У Revolt RV400 BRZ нет USB-портов для подзарядки гаджетов или бесключевого запуска. Впрочем, рекуперативное торможение и цифровая панель приборов у электробайка все же есть.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине нашли мотоцикл Jawa 80-х в заводской упаковке.

Также мы писали про электрический аналог Jeep Wrangler из Чехии.