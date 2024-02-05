Geely и Volvo создали недорогого и экономичного конкурента Toyota Camry (фото)

Семейный седан Lynk&Co 07 будет стоить около $25 000 и отличается оригинальным дизайном. Модель дебютирует в мощной гибридной версии.

Опубликованы официальные фото Lynk&Co 07. Новый седан D-класса от премиального подразделения Geely поступит в производство до конца первого квартала нынешнего года. Его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.

Новый Lynk&Co 07 разработали при участии специалистов Volvo. Он построен на современной платформе СМА 2.0, которую также будет использовать кроссовер Volvo XC60 третьего поколения.

По размерам авто сопоставимо с Toyota Camry Фото: Geely

Дизайн Lynk&Co 07 выполнен в новом граненом стиле китайской марки. Впрочем, сохранены и традиционно черты Lynk&Co – такие, как высоко посаженные фары и изогнутый капот. На выбор предложат колесные диски на 18 либо 19 дюймов.

Новая модель крупнее, чем седан Lynk&Co 03 и по габаритам сопоставима с Toyota Camry, но будет дешевле японской модели. Ее стартовая цена составит около 25 тысяч долларов.

Размеры Lynk&Co 07 2024:

длина – 4827 мм;

ширина – 1900 мм;

высота – 1480 мм;

колесная база – 2843 мм;

масса – 1915 кг.

Гибрид способен проехать 102 км на электротяге Фото: Geely

Салон Lynk&Co 07 еще не показали. Ожидается, что он получит узкий виртуальный щиток приборов и большой тачскрин.

Седан Lynk&Co 07 оснастят экономичной плагин-гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 163 л. с. и 218-сильным электромотором. Аккумуляторная батарея на 19 кВт∙ч позволит проехать до 102 км на электротяге. Позже может появиться более мощная полноприводная версия модели.

К слову, недавно показали флагманский семиместный кроссовер Lynk&Co 09 мощностью 555 л. с.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился недорогой электрокар от Geely и Volvo.