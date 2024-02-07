Отказали тормоза: в США разбили эксклюзивный суперкар Porsche за $2 миллиона (фото, видео)

Porsche 918 Spyder с отказавшими тормозами врезался в Volkswagen. Суперкар серьезно поврежден и его ремонт будет недешевым.

В США попал в аварию суперкар Porsche 918 Spyder. Раритетный автомобиль получил существенные повреждения. Снимки и видео с места ДТП опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Авария произошла в Нью-Йорке. При подъезде к перекрестку на скорости 55 км/ч у Porsche 918 Spyder отказали тормоза. Суперкар не смог остановиться на красный свет, выехал на перекресток и зацепил Volkswagen 2013 года.

У суперкара отказали тормоза

Удар пришелся на переднюю правую часть Porsche 918 Spyder. У авто вырвано колесо, повреждены крыло бампер и фара. Ремонт карбонового суперкара будет недешевым.

Porsche 918 Spyder – лимитированный гибридный суперкар, стоимость которого сейчас достигает 2 миллионов долларов. Всего выпущено только 918 таких авто.

Суперкар Porsche оснащен 4,6-литровым V8 и пара электромоторов суммарно развивают 887 л. с. и 1280 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и развить 345 км/ч.

Вместе с тем, гибрид может проехать 30 км на электротяге и расходует 3,5 л на 100 км в комбинированном режиме. Porsche 918 Spyder получил управляемые задние колеса и керамические тормоза.

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