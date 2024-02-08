В Украине появился самый мощный и быстрый Mercedes S-Class за 9 миллионов (фото)

Спортивный седан Mercedes-AMG S63 стал гибридом. Его 802-сильная установка позволяет стартовать до сотни за 3,3 с и проезжать 33 км на электротяге.

В Украину привезли новый Mercedes-AMG S63 E-Performance. Первый такой седан заметили в Днепре. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Заряженный Mercedes-AMG S63 нового поколения отличается от предшественников, ведь стал подзаряжаемым гибридом. Его 4,0-литровый V8 твин-турбо теперь работает вместе с электромотором.

Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с

Суммарная отдача силовой установки составляет 802 л. с. и 1430 Нм – это самый мощный Mercedes S-Class всех времен. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость ограничена на 290 км/ч.

Вместе с тем, седан может проехать 33 км в электрическом режиме. Оснащение включает пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

От стандартного Mercedes S-Class W223 заряженная версия отличается увеличенными воздухозаборниками, обвесом, 20-дюймовыми дисками и четырьмя выхлопными трубами.

Седан получил 20-дюймовые диски

В салоне установлены спортивные кресла и руль. Цена Mercedes-AMG S63 E-Performance в начальной комплектации составляет почти 9 миллионов гривен.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезли спортивный электромобиль Mercedes-AMG.

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