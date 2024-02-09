Какими авто больше всего довольны их владельцы — исследование

В рамках исследования опросили 330 000 автомобилистов и попросили оценить машины по пяти параметрам. Большинство владельцев Rivian и Mini готовы снова купить авто этих марок.

В США опубликовали исследование лояльности к брендам авто. Провела его организация Consumer Repors, занимающаяся потребительскими исследованиями. Результаты появились на его сайте.

Эксперты Consumer Repors опросили владельцев 330 000 авто 29 разных брендов, выпущенных с 2021 по 2023 годы. Их спрашивали, купят ли они снова модель той же марки, а также просили оценить свои автомобили по пяти параметрам: комфорт, удовольствие от вождения, вместительность, практичность и стоимость владения.

В рейтинг попали 29 брендов авто Фото: Consumer Reports

Выяснилось, что больше всего удовлетворены своими авто владельцы Rivian – 86% опрошенных готовы снова приобрести авто этой марки. На втором месте – Mini (77%), а 3-4 места делят BMW и Porsche (по 76%). В хвосте рейтинга оказались Nissan (55%), Volkswagen (51%) и Infiniti (43%).

Кроме того, отметили лучшие авто по отдельным параметрам. Так, самыми комфортными признали Porsche и Genesis, а лучшими в управлении – Tesla и Rivian. За вместительность отметили Ram и Lincoln, за практичность – Genesis, а за стоимость содержания – Tesla и Hyundai.

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