Недорогой раритет: в Киеве заметили малоизвестную "экспериментальную" Toyota 2000-х (фото)

Хэтчбек Toyota WiLL Cypha отличается нестандартным дизайном и цифровой панелью приборов. Модель предлагали с бензиновыми двигателями на 86 и 110 л. с.

В Киеве сфотографировали очень редкую Toyota WiLL Cypha. Необычный хэтчбек является раритетом не только в Украине, но и во всей Европе. Снимки автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Модель выпускали с 2002 по 2005 год Фото: Topcars UA

WiLL — экспериментальный проект группы японских корпораций. Помимо Toyota, в консорциум вошли, например, Panasonic и пивоваренная компания Asahi. Под этим брендом в 1999–2004 годах выпускали самую разную продукцию, рассчитанную на молодежь. Ее продавали только в Японии — в специальных магазинах либо через интернет.

Toyota WiLL Cypha производили с 2002 по 2005 год. Компактный хэтчбек В-класса отличается очень необычным дизайном. У него выраженные крылья и оригинальные продолговатые вертикальные фары.

WiLL Cypha построен на базе Toyota Yaris Фото: Topcars UA

В салоне обращают на себя внимание круглая центральная консоль и цифровой щиток приборов по центру передней панели. Поскольку Toyota WiLL Cypha продавали только в Японии, то руль у хэтчбека расположен справа.

В салоне установлен цифровой щиток приборов Фото: Toyota

В основе авто лежит Toyota Yaris первого поколения. У нее позаимствовали платформу и бензиновые моторы объемом 1,3 л (86 л. с.) и 1,5 л (110 л. с.). Все версии Toyota WiLL Cypha оснащались 4-ступенчатым автоматом.

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