Хиппи, Симпсоны и звезды Голливуда: лучшая автомобильная реклама в Супербоул 2024 (видео)
К Супербоулу 2024 ряд автопроизводителей подготовили рекламные ролики. В них снялись известные актеры.
Финал Национальной футбольной лиги, также известный как Супербоул, не только является самым важным матчем по американскому футболу, но и славится своей рекламой. Дорогие ролики снимают специально к этой игре и особенно в этом преуспели автопроизводители. Супербоул 2024 не стал исключением – выпущено сразу несколько интересных видео, которые затем появились на Youtube.
BMW и Кристофер Уокен
В рекламе электрокара BMW i5 главную роль сыграл звездный актер Кристофер Уокен. В ролике его постоянно передразнивают, однако подчеркивается, что настоящий Уокен – единственный и неповторимый так же, как и новый BMW.
Kawasaki и лесорубы
В рекламе четырехколесного мотовездехода Kawasaki Ridge засветился актер и бывший рестлер Стив Остин. Видео показывает, что можно сочетать работу дровосека с развлечениями.
Kia и семейные ценности
Реклама семейного электрокроссовера Kia EV9 – сентиментальный ролик об отце-одиночке, воспитывающем юную фигуристку.
Toyota и бездорожье
В видео в забавной форме демонстрируются внедорожные способности нового пикапа Toyota Tacoma 2024 в экстремальном исполнении Trailhunter.
Volkswagen и Симпсоны
Реклама Volkswagen посвящена 75-летию выхода марки на рынок США. В ней можно увидеть старую кинохронику, хиппи, Симпсонов и Дарта Вейдера.
Ранее Фокус рассказывал, что Джейсон Момоа превратил свой Rolls-Royce 1929 года в электромобиль.
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