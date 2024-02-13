Роскошный брат Golf: новый компактный Audi показали до премьеры (фото)

Новый Audi A3 изменится внешне и станет современнее внутри. Ряд версий модели получат прибавку в мощности и доработанную подвеску.

Появились первые официальные фото Audi A3 2024. Модель С-класса пройдет модернизацию вслед за своим более доступным собратом Volkswagen Golf 8. Об этом сообщает издание Car Expert.

У Audi A3 и S3 новая передняя часть Фото: Audi

На фото новый Audi A3 в камуфляже, но можно разглядеть новые решетку радиатора и передний бампер. Также освежены фары и фонари. Ожидается, что вместе с хэтчбеком обновят и седан Audi A3.

Салон Audi A3 2024 спрятан еще больше, но известно, что авто получит улучшенный виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин мультимедийоной системы.

Мощность Audi S3 увеличат до 333 сил Фото: Audi

2,0-литровая бензиновая турбочетверка получит прибавку в мощности – будет развивать 204 л. с. в стандартном A3 и 333 л. с. – в Audi S3. В последнем случае разгон до 100 км/ч займет 4,7 с. Кроме того, у Audi S3 доработана подвеска и установлены увеличенные (357 мм) передние тормоза.

В салоне обновлена виртуальная панель приборов Фото: Audi

В линейке останутся бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (110 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 2,0-литровый 150-сильный турбодизель. Кроме того, по примеру Volkswagen Golf модель получит новые плагин-гибридные установки мощностью 204 и 272 л. с. В линейке останутся версии с передним и полным приводом.

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