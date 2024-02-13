Для очень быстрой доставки: Ford показал спортивные фургон и пикап (фото)

Новые Ford Transit Custom и Ranger в версии MS-RT получили обвес, литые диски и спортивные сиденья. Пикап и фургон комплектуют мощными двигателями.

Ford запускает новую линейку заряженных моделей MS-RT. В этом семействе будут доработанные коммерческие модели и пикапы. Первыми представили Ford Ranger и Transit Custom в исполнении MS-RT. Их подробности появились на официальном сайте Ford.

Ford Transit Custom MS-RT Фото: Ford Ford Transit Custom получил обвес и спойлер Фото: Ford

Новые Ford Transit Custom и Ranger в версии MS-RT стали ярче на вид. Фургон и пикап получили аэродинамический обвес и задний спойлер, а их колесные арки расширили. Новый Ford Ranger MS-RT оснащен 21-дюймовыми дисками, а Transit Custom MS-RT – 19-дюймовыми.

Салон Ford Transit MS-RT Фото: Ford

Кроме того, автомобилям предложены яркие цвета кузова. Пикапу также уменьшили клиренс.

Салон Ford Ranger и Transit Custom MS-RT отделан эко-кожей, причем на руле она перфорирована. Спереди установлены спортивные сиденья.

Ford Ranger MS-RT Фото: Ford Ford Ranger оснастили 240-сильным турбодизелем Фото: Ford

Оснащение автомобилей включает двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, адаптивный круиз-контроль и систему распознавание дорожных знаков.

Салон Ford Ranger MS-RT Фото: Ford

Пакет MS-RT предлагают для более мощных версий моделей. Новый Ford Transit Custom MS-RT доступен с 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем, 232-сильной плагин-гибридной установкой и 285-сильным электромотором. Пикап Ford Ranger MS-RT оснащают 3,0-литровым турбодизельным V6 на 240 л. с.

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