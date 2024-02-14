Авангардный дизайн и электромотор: презентован новый итальянский конкурент Mini (фото)

Новая Lancia Ypsilon — премиальный хэтчбек В-класса с авангардным дизайном, дорогим салоном и богатым оснащением. Модель предложат в электрической и гибридной версиях.

В Милане представлена новая Lancia Ypsilon. Компактный хэтчбек В-класса – первый представитель абсолютно нового семейства моделей итальянской марки. Его подробности раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Lancia Ypsilon позиционируют, как премиальный хэтчбек В-класса. Ее основными конкурентами будут Mini и Audi A1. Это первая полностью новая модель итальянской марки за последние 13 лет.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: Stellantis

Дизайн Lancia Ypsilon 2024

Новая Lancia Ypsilon выглядит весьма авангардно – ее дизайн выполнен в духе концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE. Передняя часть кажется футуристической, хотя на самом деле это современная интерпретация решетки радиатора классических Lancia Aurelia и Flaminia. А большие круглые фонари выполнены в стилистике Lancia Stratos.

Передняя и задняя оптика украшена оригинальным Y-образным декором. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

Круглые фонари выполнены в стиле Lancia Stratos Фото: Stellantis

Lancia Ypsilon 2024 построена на платформе CMP, то есть самыми близкими ее родственниками являются Peugeot 208 и Opel Corsa. Хэтчбек заметно крупнее предшественника.

Размеры Lancia Ypsilon 2024:

длина – 4,08 м;

ширина – 1,76 м;

высота – 1,44 м;

масса – 1584 кг.

Интерьер и комплектация Lancia Ypsilon 2024

Салон Lancia Ypsilon 2024 также получился весьма нестандартным. Его позиционируют как гостиную на колесах. Есть даже оригинальная круглая полка, напоминающая небольшой столик (на ней размещена беспроводная зарядка для смартфонов).

На передней панели установлены два дисплея Фото: Stellantis

На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея. Новая Lancia Ypsilon стала первой моделью Stellantis с новой мультимедийной системой S.A.L.A.

Первым на рынок выйдет дорогой лимитированный вариант Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina стоимостью от 34 999 евро. Выпустят 1906 таких авто (Lancia основана в 1906 году) с особыми 17-дюймовыми дисками, отделкой салона вельветом.

В салоне установлена оригинальная круглая полка Фото: Stellantis

Базовая комплектация Lancia Ypsilon 2024 включает бесключевой доступ, парктроник, климат-контроль, камеру заднего вида и систему полуавтономного вождения.

Новая Lancia Ypsilon, характеристики

Пока представили только электромобиль Lancia Ypsilon. Как и родственные модели от Peugeot и Opel, он оснащен 156-сильным мотором и батареей емкостью 51 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 403 км, а быстрая зарядка постоянным током на 80% занимает 24 минуты.

Первым дебютировал электромобиль Lancia Ypsilon Фото: Stellantis

Позже ожидается также 136-сильная модификация с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

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Какими будут новые Lancia

С хэтчбека Ypsilon концерн Stellantis начал перезапуск бренда Lancia и готовит 160 новых дилерских центров в Европе. Вслед за хэтчбеком последуют еще две модели.

Так, в 2026 году появится 4,7-метровый флагманский кроссовер Lancia Gamma, а два года спустя возродят знаменитый хэтчбек Lancia Delta. Они будут полностью электрическими, ведь с 2026 года итальянский бренд откажется от двигателей внутреннего сгорания.

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