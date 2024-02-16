Почти Rolls-Royce: в Киеве заметили роскошный китайский электромобиль за $100 000 (фото)

Новый Hongqi e-HS9 — роскошный 5,2-метровый электровнедорожник с дизайном в духе Rolls-Royce Cullinan и дорогим салоном. Модель предлагается в версиях на 436 и 550 сил с запасом хода до 660 км.

В Киеве сфотографировали электромобиль Hongqi e-HS9. Это одно из самых дорогих китайских авто в Украине. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Дизайн выполнен в стиле Rolls-Royce Cullinan Фото: Topcars UA

Цена Hongqi e-HS9 в Украине составляет от 78 до 130 тыс. долларов, в зависимости от версии. Оно и неудивительно, ведь Hongqi производит самые роскошные китайские автомобили. Машинами именно этой марки пользуются китайские лидеры от Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина. e-HS9 поставляется и в ЕС.

Электрокроссовер Hongqi e-HS9 достигает 5,2 м в длину и напоминает своим дизайном Rolls-Royce Cullinan. Это неудивительно, ведь его внешность разработал бывший стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор.

Запас хода электрокара достигает 660 км Фото: Topcars UA

Существуют версии модели на 4, 6 и 7 мест. Салон Hongqi e-HS9 отделан кожей, а на передней панели установлено сразу четыре дисплея. Кресла первого и второго ряда имеют электропривод, а в более дорогих версиях есть и массаж. Базовая комплектация также включает четырехзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.

На передней панели установили четыре дисплея Фото: autohome.com.cn

Китайский электромобиль Hongqi e-HS9 предлагают в полноприводных версиях мощностью 436 и 550 л. с. В первом случае разгон до 100 км/ч составляет 6,5 с, во втором — 4,8 с.

Электрокар выпускают в версиях а 4, 6 или 7 мест Фото: autohome.com.cn

На выбор доступны аккумуляторные батареи емкостью 84, 99 и 120 кВт∙ч. Запас хода Hongqi e-HS9 составляет от 460 до 660 км.

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