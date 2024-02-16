На аукцион выставили мощное спортивное авто Джо Байдена (фото)

Джо Байден в 2018 году заказал Cadillac ATS-V в богатой комплектации. Спортивный седан оборудован 470-сильным V6 твин-турбо и способен развить скорость более 300 км/ч.

В США на аукцион Cars and Bids выставили седан Cadillac ATS-V 2018 года. За него могут получить немалые деньги, ведь автомобиль принадлежал Джо Байдену. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.

Cadillac ATS-V — заряженная версия премиального седана Фото: Cars and Bids

Президент США Джо Байден является поклонником мощных спортивных автомобилей. Он владеет Chevrolet Corvette 1967 года и даже участвовал в стритрейсинге.

Джо Байден решил купить Cadillac ATS-V в 2018 году, когда еще не был президентом США. Он потратил $72 975 и тщательно подошел к выбору комплектации авто.

Джо Байден приобрел Cadillac ATS-V в 2018 году

Салон Cadillac ATS-V отделан кожей, алькантарой и деревом, в авто присутствует и карбоновый декор. Оснащение авто Джо Байдена включает 18-дюймовые диски, проекцию на лобовое стекло, люк, камеру, навигацию, электропривод и подогрев сидений, набор систем безопасности.

Спортивный седан Cadillac ATS-V оснащен 3,6-литровым турбированным V6 на 470 л. с. и 603 Нм. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4 секунды, а максимальная скорость составляет 304 км/ч.

Cadillac ATS-V способен развить 304 км/ч Салон отделан кожей, деревом и алькантарой Автомобиль богато укомплектован Под капотом установлен 470-сильный V6 твин-турбо V6.

Джо Байден владел Cadillac ATS-V до марта 2020 года и проехал на нем около 15 тыс. км. Сейчас пробег седана составляет 25 600 км.

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