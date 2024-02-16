Дедушка "Панамеры": в интернете показали уникальный четырехдверный Porsche 911 (видео)

Изготовлен только один седан Porsche 911 1967 года. Необычная машина вдохновила немецких конструкторов на создание Porsche Panamera.

В знаменитом автомузее Петерсена в Лос-Анджелесе выставлен интересный экспонат — уникальный Porsche 911 1967 года с четырьмя дверьми. Седан существует в единственном экземпляре. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Спорткар удлинили на 55 см

История Porsche 911 довольно интересная. Седан создали по заказу дилера Porsche Volkswagen из Техаса Уильяма Дика. Он любил спортивные машины, однако жаловался на их непрактичность. Мол, на его двухдверных Ferrari и Maserati нельзя отвезти детей в школу или отправиться в путешествие.

Автомобиль оборудован 160-сильным двигателем и полуавтоматической КПП

Тогда у Уильяма Дика и его жены родилась идея создать четырехдверный Porsche 911. Дилер познакомился с дизайнером Ричардом Траутменом и инженером Томом Барнсом, которые взялись выполнить необычный тюнинг Porsche 911.

За основу взяли купе Porsche 911 S 1967 года и удлинили его на 55 см. Длина авто выросла до 4,7 м, а колесная база — до 2,75 м.

Задняя дверь открывается против движения

Спорткар получил широкие задние двери, которые открываются против движения, как у Rolls-Royce. Специально для автомобиля на заводе Porsche изготовили два задних кресла. Кожаная отделка салона и цвет кузова подобрали под любимые туфли Уильяма Дика.

В салоне установлено четыре кресла

2,0-литровая оппозитная шестерка на 160 л.с. осталась стандартной, однако вместо механической коробки передач установили полуавтоматическую КПП Sportomatic без педали сцепления (прообраз современных роботов).

Проект обошелся в 20 000 долларов ($150 000 по современному курсу). Им заинтересовались конструкторы Porsche и даже планировали выпустить аналогичную серийную модель, однако руководство компании не поддержало их.

Тем не менее идею создать четырехдверный Porsche все же не отбросили. В 1989 году появился концепт-кар Porsche Panamera, который, по сути, был удлиненным 911. Однако серийная Panamera была представлена лишь спустя два десятилетия — в 2009 году.

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