На европейский рынок выходит недорогой китайский электрокроссовер Dongfeng (фото)

Электромобиль Dongfeng Seres 3 — бюджетный 4,4-метровый кроссовер со 163-сильным мотором. Запас хода составляет 330 км.

Китайский концерн Dongfeng выходит на рынок Европы. Продавать собираются электромобили бренда Seres. Первым станет электрокроссовер Seres 3, который начинают продавать в Великобритании по цене от 29 995 фунтов стерлингов ($37 800). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Запас хода электрокара составляет 330 км Фото: Dongfeng

Новый Dongfeng Seres 3 — компактный 4,4-метровый кроссовер С-класса. У авто сдержанный дизайн с расширенными крыльями и изогнутой оконной линией. Модель недавно прошла обновление и лишилась радиаторной решетки. Все Seres 3 для Европы оборудованы светодиодными фарами и 18-дюймовыми дисками.

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Базовая комплектация включает бесключевой доступ, кондиционер, камеру и парктроник. Топовый вариант добавляет панорамную крышу, климат-контроль, подогрев сидений и беспроводную зарядку для смартфонов.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Dongfeng

Китайский электромобиль Dongfeng Seres 3 оборудован 163-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 8,9 с и развить 155 км/ч.

Аккумуляторная батарея на 54 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 330 км. Быстрая ее зарядка на 80% занимает 30 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Dongfeng выпустил электрокар с дверями в стиле Lamborghini.

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