Эксклюзив из 80-х: раритетный Mercedes W126 продают по цене суперкара (фото)

Изготовили всего 50 купе Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Wide-Body. Спорткар с 375-сильным V8 способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 288 км/ч.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили купе Mercedes-Benz W126 1990 года. За автомобиль планируют получили от 500 000 до 700 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Мощность двигателя увеличили до 375 сил Фото: RM Sotheby's

Обычно Mercedes W126 довольно недорогие, даже если это купе в топовой версии 560 SEC. Однако конкретно этот автомобиль — очень редкий Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Wide-Body. Дело в том, что в 80-х продукция AMG была искусственным эксклюзивом и выпускалась очень малыми партиями. Таких купе изготовили всего 50 штук.

Интерьер отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Это купе Mercedes 560 SEC сошло с конвейера в белом цвете, однако специалисты AMG перекрасили его в черный. К тому же, автомобиль получил обвес, задний спойлер и 17-дюймовые диски, а его крылья расширили. Салон отделали дорогой кожей и деревом и установили кресла Recaro с электроприводом.

Объем двигателя V8 увеличен до 6 литров, а мощность — до 375 л.с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает около 6 с, а максимальная скорость составляет 288 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла Recaro Фото: RM Sotheby's

Купе Mercedes удалось попутешествовать по миру. Его первый владелец был в Германии, затем его покупали в Японии, Канаде и США. Пробег авто составляет 62 235 км.

Кстати, недавно выставили на аукцион еще и седан Mercedes W124 AMG. Его оценили в $300 000.

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