Toyota возродит знаменитый доступный спорткар: подробности и изображения

Новая Toyota MR2 сохранит среднемоторную компоновку и съемную крышу. Спорткар предложат в бензиновой и электрической модификациях.

Toyota планирует возродить знаменитую модель MR2. Новое поколение недорогого спорткара презентуют в конце 2025 года, а его производство стартует в начале 2026-го. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Концепт-кар Toyota Sports EV Фото: Toyota

Новая Toyota MR2 будет серийной версией концепт-кара Toyota Sports EV 2021 года. Как и у MR2 предыдущих поколений, крыша спорткара выполнена съемной. В то же время, есть и современные черты вроде тоненьких светодиодных фар.

Спорткар Toyota MR2 будет достигать 4,4 м в длину и 1,85 м в ширину при колесной базе в 2,6 м. Масса авто составит около 1300 кг.

Изначально новая Toyota MR2 получит бензиновый 1,6-литровый турбомотор на 300 л. с. от Toyota GR Corolla. Кабриолет предложат с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП. Авто сохранит среднемоторную компоновку.

Модель предложат в бензиновом и электрическом вариантах Фото: Toyota

В 2027 году появится еще и электромобиль Toyota MR2. Его характеристики пока не известны.

Недорогой спорткар Toyota MR2 производился с 1984 по 2007 год. Всего создано три поколения среднемоторной модели.

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