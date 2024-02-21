В Украине обнаружили редкий и нестандартный мотоцикл киевского завода (фото)

Трехколесные мотоколяски КМЗ К-1В изготавливали с 1947 по 1952 год для лиц с инвалидностью. Мотоцикл оборудован 98-кубовым двигателем и расходует 2 л на 100 км.

В Житомирской области нашли старинный мотоцикл КМЗ К-1В 1951 года. В Украине остались единицы таких мотоколясок. Об этом рассказывает Auto-Consulting.

КМЗ К-1В нашли брошенным в сарае. Мотоколяска заржавела и выглядит не слишком привлекательно, но в целом комплектная и подлежит реставрации. К тому же, сохранены и документы на транспортное средство.

КМЗ К-1В создали для лиц с инвалидностью Фото: Auto-consulting

Глядя на этот трехколесный мотоцикл, трудно поверить, что он является раритетом. Это вторая модель в истории Киевского мотозавода. Ее изготавливали с 1947 до 1952 года и всего собрали 19 855 мотоколясок.

КМЗ К-1В создали специально для инвалидов Второй мировой войны. Мотоколяски обычно раздавали бесплатно. Они не отличались надежностью, поэтому до наших дней дошло лишь несколько КМЗ К-1В.

Мотоколяска оборудована 98-кубовым мотором Фото: Auto-consulting

Трехколесная мотоколяска КМЗ К-1В создана на агрегатах легкого мотоцикла КМЗ К-1Б "Киевлянин". У него позаимствовали 98-кубовый двигатель на 2,3 л. с. Максимальная скорость составляет 15 км/ч, а расход топлива — 2 л на 100 км.

Привод осуществляется на заднее левое колесо, есть даже задний ход. Мотоколяска рассчитана на одного человека и багаж весом до 25 кг (сзади есть небольшой багажник).

На мотоколяску сохранили документы Фото: Auto-consulting

Сейчас мотоцикл КМЗ К-1В планируют продать. Редкий аппарат оказался дорогим — его оценили в $8500.

Кстати, недавно в Украине обнаружили старинный мотоцикл 1975 года без пробега.

Также Фокус рассказывал об уникальном мотоцикле с 48-цилиндровым двигателем.