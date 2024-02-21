585 сил и максимальные 300 км/ч: в Киеве заметили сверхмощный Mercedes (фото)

Mercedes CLS63 AMG S оборудован 585-сильным V8 твин-турбо. Заряженный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 300 км/ч.

В центре Киева сфотографировали Mercedes-Benz CLS 2016 года в заряженной версии от AMG. Спортивный седан-купе является редкостью в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спортивный седан отличается агрессивным дизайном передней части Фото: Topcars UA

Mercedes-Benz CLS63 AMG S (именно такое полное название седана) был самой мощной и самой дорогой версией линейке второго поколения модели. Новым такой автомобиль стоил 110 000 долларов, а выпускали его с 2013 по 2018 год.

Главная особенность Mercedes CLS63 AMG S скрывается под капотом. Его оборудовали 5,5-литровым V8 твин-турбо на 585 л. с. и 800 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 300 км/ч.

К тому же, Mercedes CLS63 AMG S получил полный привод, а его пневмоподвеска доработана. Также установлены увеличенные тормоза.

Mercedes CLS63 AMG разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с Фото: Topcars UA

От стандартного Mercedes CLS C218 версия от AMG отличается более агрессивной передней частью, обвесом, спойлером и расширенными крыльями. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

Между прочим, недавно в Украину привезли новый Mercedes-AMG S63 на 800 сил.

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