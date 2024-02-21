В Украине могут ввести новые штрафы за нарушение ПДД: что стоит знать водителям

В новом законопроекте предлагается штрафовать водителей за превышение средней скорости рху. К тому же, вводится наказание за езду на летних шинах зимой.

В Украине могут появиться новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Группа народных депутатов предлагает наказывать водителей за шины не по сезону и за превышение средней скорости движения. Соответствующий законопроект №11029 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Проект закона разработали вместе с представителями МВД. Он призван повысить безопасность дорожного движения.

В частности, за эксплуатацию транспортного средства с шинами, которые не соответствуют требованиям ПДД относительно сезонности предлагается ввести штраф в 340 гривен. Сейчас законодательство не запрещает использовать летние шины зимой.

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Также депутаты предлагают фиксировать не только за превышение скорости в конкретной точке, но за превышение средней скорости на определенном участке. Подобные нормы действуют в ПДД Польши, Германии, Австрии, Италии и других стран ЕС.

Средняя скорость движения будет определяться путем деления преодоленного расстояния (между двумя комплексами автофиксации) на время, затраченное на проезд данного участка. Таким образом, торможение непосредственно перед камерой автофиксации не обезопасит нарушителя от наказания.

Штрафы за превышение средней скорости движения предлагаются такие же, как и за обычное нарушение скоростного режима: 340 гривен за превышение на 20 км/ч и 1700 гривен — за превышение на 50 км/ч.

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