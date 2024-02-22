Раритеты на $7 миллионов: на аукцион выставлена большая коллекция ретроавто (фото)

В коллекции собраны винтажные Mercedes, Bugatti, Rolls-Royce и Delahaye. Стоимость некоторых автомобилей превышает миллион долларов.

В США на аукцион Broad Arrow выставили коллекцию старинных автомобилей. С молотка уйдут 16 моделей, изготовленных с 1920 по 1974 год. Их подробности раскрыли на сайте аукциона.

Delahaye 135 MS 1938 года

Ретроавто собрал коллекционер из Южной Каролины Грегори Нек. Общая стоимость автомобилей превышает 7 миллионов долларов. Большинство машин изготовлены в первой половине ХХ века.

Самым дорогим в коллекции является Delahaye 135 MS 1938 года с элегантным кузовом от ателье Figoni et Falaschi. Его оценили в 1,3-1,6 миллиона долларов.

Bugatti Type 46 1929 года

Ценным является и кабриолет Mercedes 540K 1938 года, построенный специально для олимпийского чемпиона из Швеции Макса Гумпеля. Ориентировочная стоимость 195-сильного спортивного авто составляет $1,25-1,45 миллиона.

Более миллиона долларов стоят роскошный кабриолет Bugatti Type 46 1929 года и редкий фаэтон Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 года с 7,3-литровой 145-сильной восьмеркой.

Mercedes 540K 1938 года Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 года Rolls-Royce Phantom II 1931 года Rolls-Royce Phantom I 1929 года Stutz Bearcat 1920 года Ford T 1920 года Chrysler Town and Country 1948 года Volkswagen Type 181 1974 года

Кроме того, продаются пара роскошных кабриолетов Rolls-Royce Phantom, винтажные Chrysler, Lincoln и Stutz. Есть даже пара бюджетных Ford T 1920-х годов. Самым новым авто в коллекции является внедорожник Volkswagen Type 181 1974 года.

Кстати, недавно на аукцион в США выставили мощное спортивное авто Джо Байдена.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет 70-летний спорткар, созданный украинцем.