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Авто

Раритеты на $7 миллионов: на аукцион выставлена большая коллекция ретроавто (фото)

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В коллекции собраны 16 старинных авто

В коллекции собраны винтажные Mercedes, Bugatti, Rolls-Royce и Delahaye. Стоимость некоторых автомобилей превышает миллион долларов.

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В США на аукцион Broad Arrow выставили коллекцию старинных автомобилей. С молотка уйдут 16 моделей, изготовленных с 1920 по 1974 год. Их подробности раскрыли на сайте аукциона.

Delahaye 135 MS, коллекция авто, старинные авто, ретро авто, ретро авто Fullscreen
Delahaye 135 MS 1938 года

Ретроавто собрал коллекционер из Южной Каролины Грегори Нек. Общая стоимость автомобилей превышает 7 миллионов долларов. Большинство машин изготовлены в первой половине ХХ века.

Самым дорогим в коллекции является Delahaye 135 MS 1938 года с элегантным кузовом от ателье Figoni et Falaschi. Его оценили в 1,3-1,6 миллиона долларов.

Bugatti Type 46, коллекция авто, старинные авто, ретро авто, коллекция авто Fullscreen
Bugatti Type 46 1929 года

Ценным является и кабриолет Mercedes 540K 1938 года, построенный специально для олимпийского чемпиона из Швеции Макса Гумпеля. Ориентировочная стоимость 195-сильного спортивного авто составляет $1,25-1,45 миллиона.

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Более миллиона долларов стоят роскошный кабриолет Bugatti Type 46 1929 года и редкий фаэтон Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 года с 7,3-литровой 145-сильной восьмеркой.

Mercedes 540K 1938 года Fullscreen
Mercedes 540K 1938 года
Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 года Fullscreen
Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 года
Rolls-Royce Phantom II 1931 года Fullscreen
Rolls-Royce Phantom II 1931 года
Rolls-Royce Phantom I 1929 года Fullscreen
Rolls-Royce Phantom I 1929 года
Stutz Bearcat 1920 года Fullscreen
Stutz Bearcat 1920 года
Ford T 1920 года Fullscreen
Ford T 1920 года
Chrysler Town and Country 1948 года Fullscreen
Chrysler Town and Country 1948 года
Volkswagen Type 181 1974 года Fullscreen
Volkswagen Type 181 1974 года
Mercedes 540K 1938 года
Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 года
Rolls-Royce Phantom II 1931 года
Rolls-Royce Phantom I 1929 года
Stutz Bearcat 1920 года
Ford T 1920 года
Chrysler Town and Country 1948 года
Volkswagen Type 181 1974 года

Кроме того, продаются пара роскошных кабриолетов Rolls-Royce Phantom, винтажные Chrysler, Lincoln и Stutz. Есть даже пара бюджетных Ford T 1920-х годов. Самым новым авто в коллекции является внедорожник Volkswagen Type 181 1974 года.

Кстати, недавно на аукцион в США выставили мощное спортивное авто Джо Байдена.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет 70-летний спорткар, созданный украинцем.