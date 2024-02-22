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Авто

Раритети на $7 мільйонів: на аукціон виставлена велика колекція ретроавто (фото)

колекція авто, старовинні авто, ретро авто
У колекції зібрані 16 старовинних авто

У колекції зібрані вінтажні Mercedes, Bugatti, Rolls-Royce та Delahaye. Вартість деяких автомобілів перевищує мільйон доларів.

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У США на аукціон Broad Arrow виставили колекцію старовинних автомобілів. З молотка підуть 16 моделей, виготовлених з 1920 по 1974 рік. Їх подробиці розкрили на сайті аукціону.

Delahaye 135 MS, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Delahaye 135 MS 1938 року

Ретроавто зібрав колекціонер із Південної Кароліни Грегорі Нек. Загальна вартість автомобілів перевищує 7 мільйонів доларів. Більшість машин виготовлені у першій половині ХХ століття.

Найдорожчим у колекції є Delahaye 135 MS 1938 року з елегантним кузовом від ательє Figoni et Falaschi. Його оцінили в 1,3-1,6 мільйона доларів.

Bugatti Type 46, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Bugatti Type 46 1929 року

Цінним є і кабріолет Mercedes 540K 1938 року, збудований спеціально для олімпійського чемпіона зі Швеції Макса Гумпеля. Орієнтовна вартість 195-сильного спортивного авто складає $1,25-1,45 мільйона.

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Понад мільйон доларів коштують розкішний кабріолет Bugatti Type 46 1929 року та рідкісний фаетон Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 року з 7,3-літровою 145-сильною вісімкою.

Mercedes 540K, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Mercedes 540K 1938 року
Isotta-Fraschini Tipo 8A, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 року
Rolls-Royce Phantom II, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Rolls-Royce Phantom II 1931 року
Rolls-Royce Phantom I, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Rolls-Royce Phantom I 1929 року
Stutz Bearcat, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Stutz Bearcat 1920 року
Ford T, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Ford T 1920 року
Chrysler Town and Country, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Chrysler Town and Country 1948 року
Volkswagen Type 181, колекція авто, старовинні авто, ретро авто Fullscreen
Volkswagen Type 181 1974 року
Mercedes 540K, колекція авто, старовинні авто, ретро авто
Isotta-Fraschini Tipo 8A, колекція авто, старовинні авто, ретро авто
Rolls-Royce Phantom II, колекція авто, старовинні авто, ретро авто
Rolls-Royce Phantom I, колекція авто, старовинні авто, ретро авто
Stutz Bearcat, колекція авто, старовинні авто, ретро авто
Ford T, колекція авто, старовинні авто, ретро авто
Chrysler Town and Country, колекція авто, старовинні авто, ретро авто
Volkswagen Type 181, колекція авто, старовинні авто, ретро авто

Крім того, продаються пара розкішних кабріолетів Rolls-Royce Phantom, вінтажні Chrysler, Lincoln і Stutz. Є навіть пара бюджетних Ford T 1920-х років. Найновішим авто в колекції є позашляховик Volkswagen Type 181 1974 року.

До речі, нещодавно на аукціон у США виставили потужне спортивне авто Джо Байдена.

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