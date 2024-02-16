На аукціон виставили потужне спортивне авто Джо Байдена (фото)

Джо Байден у 2018 році замовив Cadillac ATS-V у багатій комплектації. Спортивний седан обладнаний 470-сильним V6 твін-турбо і здатен розвинути швидкість понад 300 км/год.

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У США на аукціон Cars and Bids виставили седан Cadillac ATS-V 2018 року. За нього можуть отримати чималі гроші, адже автомобіль належав Джо Байдену. Його подробиці розкрили на сайті аукціону.

Cadillac ATS-V — заряджена версія преміального седану Фото: Cars and Bids

Президент США Джо Байден є шанувальником потужних спортивних автомобілів. Він володіє Chevrolet Corvette 1967 року і навіть брав участь у стрітрейсінгу.

Джо Байден вирішив купити Cadillac ATS-V у 2018 році, коли ще не був президентом США. Він потратив $72 975 і ретельно підійшов до вибору комплектації авто.

Джо Байден придбав Cadillac ATS-V у 2018 році

Салон Cadillac ATS-V оздоблений шкірою, алькантарою та деревом, в авто присутній і карбоновий декор. Оснащення авто Джо Байдена включає 18-дюймові диски, проекцію на лобове скло, люк, камеру, навігацію, електропривод і підігрів сидінь, набір систем безпеки.

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Спортивний седан Cadillac ATS-V оснащений 3,6-літровим турбованим V6 на 470 л. с. та 603 Нм. З 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4 секунди, а максимальна швидкість становить 304 км/год.

Cadillac ATS-V здатен розвинути 304 км/год Салон оздоблений шкірою, деревом і алькантарою Автомобіль багато укомплектований Під капотом встановлено 470-сильний V6 твін-турбо

Джо Байден володів Cadillac ATS-V до березня 2020 року і проїхав на ньому близько 15 тис. км. Зараз пробіг седана складає 25 600 км.

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