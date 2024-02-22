Новый Volkswagen Tiguan получил мощные версии с расходом 0,5 л на 100 км (фото)

Плагин-гибрид Volkswagen Tiguan предлагается в версиях мощностью 204 и 272 л. с. Кроссовер способен проехать до 120 км в электрическом режиме.

Линейку Volkswagen Tiguan 2024 пополнили новые пагон-гибридные модификации eHybrid. Они уже поступили в продажу в Европе и стоят от 48 655 евро. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого производителя.

Новый Volkswagen Tiguan eHybrid оборудован 1,5-литровой турбочетверкой и электромотором. Кроссовер предлагается в двух исполнениях: на 204 л.с. и 350 Н∙м и 272 л.с. и 400 Нм.

Кроссовер способен проехать 120 км на электротяге Фото: Volkswagen

В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. 272-сильный вариант способен разогнаться до сотни за 7,2 с и развить 215 км/ч.

Большая батарея на 19,7 кВт∙ч позволяет преодолеть до 120 км в полностью электрическом режиме. А расход топлива в комбинированном цикле составляет всего 0,5 л на 100 км. На электротяге и бензине новый Volkswagen Tiguan eHybrid способен преодолеть 900 км.

Базовая комплектация Volkswagen Tiguan 2024 в версии eHybrid включает бесключевой доступ, 12,9-дюймовый тачскрин, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, датчики дождя и света, а также набор систем безопасности.

Базовая модель оборудована 12,9-дюймовым тачскрином Фото: Volkswagen

Самая дорогая версия R-Line (от 54 800 евро) добавляет адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот и спортивные кресла с массажем.

Кстати, недавно на рынок вышел и новый Volkswagen Golf 2024. Он также будет доступен в гибридных версиях.

Также Фокус сообщал, что Volkswagen может возродить знаменитую спортивную модель.