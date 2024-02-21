Volkswagen планирует возродить знаменитую спортивную модель в новом формате

Новый Volkswagen Scirocco будет спортивным электрокаром. Модель планируют выпускать в заднеприводной 300-сильной и полноприводной 400-сильной версиях.

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Volkswagen Scirocco может вернуться на рынок. Спортивную модель планируют возродить в 2028 году в формате электромобиля. Об этом пишет британское издание Autocar.

На данный момент новый Volkswagen Scirocco еще не получил одобрение от СЕО Volkswagen Томаса Шефера. Пока идет утверждение финального проекта модели, однако некоторые ее детали уже стали известны.

Первый Volkswagen Scirocco презентовали в 1974 году Фото: PistonHeads

Электромобиль Volkswagen Scirocco собираются построить на платформе РРЕ. Ее использует новый Porsche Macan, а позже появятся электрокары Porsche Boxster и Cayman на этой архитектуре.

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Таким образом, новый Volkswagen Scirocco впервые не будет родственником VW Golf, ведь следующее поколение этого хэтчбека будет использовать платформу SSP.

В 2008 году Volkswagen Scirocco возродили в 2008 году. Фото: Volkswagen

Архитектура РРЭ рассчитана на мощность в 1000 сил, а топовый Porsche Macan получил 612-сильную установку. Новый Volkswagen Scirocco не будет столь мощным: ожидаются заднеприводный 300-сильный и полноприводный 400-сильный варианты.

Напомним, что спортивный Volkswagen Scirocco появился в 1974 году и был построен на базе первого поколения Golf. В 1992 году модель прекратили производить, однако в 2008 году возродили и выпускали до 2017 года. Всего существует три поколения Scirocco.

Электрическая линейка Volkswagen активно расширяется. Недавно презентовали семейный универсал VW ID.7 Tourer.

Также Фокус рассказывал, что Volkswagen прекращает выпуск своей самой стильной модели.