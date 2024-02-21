Volkswagen планує відродити знамениту спортивну модель у новому форматі

Новий Volkswagen Scirocco буде спортивним електрокаром. Модель планують випускати у задньопривідній 300-сильній і повнопривідній 400-сильній версіях.

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Volkswagen Scirocco може повернутися на ринок. Спортивну модель планують відродити в 2028 році в форматі електромобіля. Про це пише британське видання Autocar.

Наразі новий Volkswagen Scirocco ще не отримав схвалення від СЕО Volkswagen Томаса Шефера. Поки йде затвердження фінального проєкту моделі, проте деякі її деталі уже стали відомі.

Перший Volkswagen Scirocco презентували в 1974 році Фото: PistonHeads

Електромобіль Volkswagen Scirocco збираються збудувати на платформі РРЕ. Її використовує новий Porsche Macan, а пізніше з’являться електрокари Porsche Boxster і Cayman на цій архітектурі.

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Таким чином, новий Volkswagen Scirocco уперше не буде родичем VW Golf, адже наступне покоління цього хетчбека використовуватиме платформу SSP.

У 2008 році Volkswagen Scirocco відродили Фото: Volkswagen

Архітектура РРЕ розрахована на потужність у 1000 сил, а топовий Porsche Macan отримав 612-сильну установку. Новий Volkswagen Scirocco не буде настільки потужним: очікуються задньопривідний 300-сильний та повнопривідний 400-сильний варіанти.

Нагадаємо, що спортивний Volkswagen Scirocco з’явився в 1974 році і був збудований на базі першого покоління Golf. У 1992 році модель припинили виробляти, проте в 2008 році відродили і випускали до 2017 року. Усього існує три покоління Scirocco.

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