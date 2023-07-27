Секретний проєкт: в інтернеті показали унікальні двомоторні спорткари Volkswagen (фото)

У 80-х Volkswagen Scirocco оснастили моторами спереду і ззаду. Унікальне повнопривідне авто планували випускати серійно і виставити в ралі.

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Мало хто знає, що свого часу Volkswagen планував випускати спортивні автомобілі з двома моторами. Історію незвичайного проєкту розповіли на сайті Autoevolution.

Перший прототип двомоторного Volkswagen Scirocco Фото: Volkswagen

Ідея створити двомоторне авто народилася на початку 80-х років. Керівництво Volkswagen планувало створити ралійну команду для чемпіонату WRC і розпочало розробку повнопривідного гоночного авто.

На той момент уже існував знаменитий Audi Quattro — повнопривідне купе швидко стало грозою ралійних трас. Однак його трансмісія була дуже складною і дорогою, а в Volkswagen не хотіли роздмухувати бюджет гоночного проекту.

Двигуни розмістили під капотом і за сидіннями Фото: Volkswagen

З цієї причини від допомоги партнерів по концерну з Audi відмовилися. Замість цього в обстановці секретності почали роботу над двомоторним Volkswagen Scirocco.

Розробники вирішили встановити по мотору для передньої та задньої осі. Таке рішення дало змогу обійтися без складної повнопривідної трансмісії та заощадити на розробці надпотужного мотора — можна було встановити два двигуни меншої потужності.

Двомоторний спорткар готували до ралі Фото: Volkswagen

Перший прототип Volkswagen Scirocco Bi-Motor з'явився в 1983 році. Візуально від стандартного купе його відрізняли тільки розширені крила, передні та задні спойлери. Авто отримало два 1,6-літрові 110-сильні двигуни: їх встановили під капотом і за задніми кріслами.

Роботу двох моторів синхронізували. Крім того, було посилено кузов, встановлено збільшені гальма і спортивну підвіску від Bilstein.

Випущено лише два Volkswagen Scirocco Bi-Motor Фото: Volkswagen

Повнопривідне купе Volkswagen Scirocco Bi-Motor непогано себе показало і потішило керованістю, тому було вирішено побудувати варіант потужніший. Другий прототип у 1984 році оснастили двома 1,8-літровими 180-сильними двигунами.

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Сумарні 360 к. с. давали змогу розганятися до 100 км/год за 4,1 с. Дизайн авто став агресивнішим.

Проект довелося закрити через недопуск авто до змагань Фото: Volkswagen

Для допуску до ралі планували Volkswagen Scirocco Bi-Motor планували запустити в дрібносерійне виробництво. Однак організатори змагань натякнули, що не дозволять двомоторному авто брати участь у перегонах і проект довелося згорнути.

Примітно, що серійні авто з двома моторами існували. Наприклад, така версія була у культового Citroen 2CV.

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