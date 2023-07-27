Секретный проект: в интернете показали уникальные двухмоторные спорткары Volkswagen (фото)

В 80-х Volkswagen Scirocco оснастили моторами спереди и сзади. Уникальное полноприводное авто планировали выпускать серийно и выставить в ралли.

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Мало кто знает, что в свое время Volkswagen планировал выпускать спортивные автомобили с двумя моторами. Историю необычного проекта рассказали на сайте Autoevolution.

Первый прототип двухмоторного Volkswagen Scirocco Фото: Volkswagen

Идея создать двухмоторное авто родилась в начале 80-х годов. Руководство Volkswagen планировало создать раллийную команду для чемпионата WRC и начало разработку полноприводного гоночного авто.

На тот момент уже существовал знаменитый Audi Quattro – полноприводное купе быстро стало грозой раллийных трасс. Однако его трансмиссия была очень сложной и дорогой, а в Volkswagen не хотели раздувать бюджет гоночного проекта.

Двигатели разместили под капотом и за сиденьями Фото: Volkswagen

По этой причине от помощи партнеров по концерну из Audi отказались. Вместо этого в обстановке секретности начали работу над двухмоторным Volkswagen Scirocco.

Разработчики решили установить по мотору для передней и задней оси. Такое решение позволило обойтись без сложной полноприводной трансмиссии и сэкономить на разработке сверхмощного мотора – можно было установить два двигателя меньшей мощности.

Двухмоторный спорткар готовили к ралли Фото: Volkswagen

Первый прототип Volkswagen Scirocco Bi-Motor появился в 1983 году. Визуально от стандартного купе его отличали только расширенные крылья, передние и задние спойлеры. Авто получило два 1,6-литровых 110-сильных двигателя: их установили под капотом и за задними креслами.

Работу двух моторов синхронизировали. Кроме того, был усилен кузов, установлены увеличенные тормоза и спортивная подвеска от Bilstein.

Выпущено лишь два Volkswagen Scirocco Bi-Motor Фото: Volkswagen

Полноприводное купе Volkswagen Scirocco Bi-Motor неплохо себя показало и порадовало управляемостью, поэтому было решено построить вариант помощнее. Второй прототип в 1984 году оснастили двумя 1,8-литровыми 180-сильными двигателями.

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Суммарные 360 л. с. позволяли разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с. Дизайн авто стал агрессивнее.

Проект пришлось закрыть из-за недопуска авто к соревнованиям Фото: Volkswagen

Для допуска к ралли планировали Volkswagen Scirocco Bi-Motor планировали запустить в мелкосерийное производство. Однако организаторы соревнований намекнули, что не разрешат двухмоторному авто участвовать в гонках и проект пришлось свернуть.

Примечательно, что серийные авто с двумя моторами существовали. К примеру, такая версия была у культового Citroen 2CV.

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