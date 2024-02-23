В Украине появятся недорогие рамные пикапы с двигателем Peugeot (фото)

Рамный пикап Tata Xenon X2 может перевозить более тонны груза. Автомобиль комплектуют турбодизелем мощностью 150 сил.

На украинский рынок выйдет новая Tata Xenon X2. До мая в нашу страну приедет партия из 200 недорогих рамных пикапов из Индии. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Tata Xenon X2 — среднеразмерный рамный пикап. Модель производится с 2006 года и уже неоднократно обновлялась.

Грузоподъемность авто составляет 1055 кг. Фото: Tata

В Украине ожидается пятиместная четырехдверная модификация Tata Xenon X2 длиной 5,3 м. Грузоподъемность пикапа составляет 1055 кг. У авто сдержанный дизайн экстерьера и салона.

Комплектация Tata Xenon X2 включает центральный замок, электропакет, кондиционер, аудиосистему, а также ABS и подушки безопасности.

Индийский пикап Tata Xenon X2 оборудован 2,2-литровым турбодизелем стандарта Евро-5 разработки Peugeot. Его мощность составляет 150 л. с., а максимальный крутящий момент — 320 Н∙м.

Оснащение включает кондиционер и ABS Фото: Tata

Tata Xenon X2 комплектуется 5-ступенчатой механической КПП, а привод может быть задним или полным. Клиренс пикапа составляет 210 мм. Конструкция авто подготовлена к сложным условиям эксплуатации.

Кстати, недавно Tata презентовала бюджетный электрокроссовер за 13 200 долларов с неплохой комплектацией.

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