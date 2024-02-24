В Киеве заметили культовый американский спорткар с ярким тюнингом (фото)

Спортивное купе Chevrolet Camaro SS оснащено 6,2-литровым 453-сильным V8. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с и развить 255 км/ч.

В Киеве сфотографировали мощный Chevrolet Camaro 2019 года. Знаменитый спорткар шестого поколения является редкостью в Украине, ведь, в отличие от предшественника, официально у нас не продавался. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Camaro разгоняется до сотни за 4,4 с Фото: Topcars UA

Chevrolet Camaro шестой генерации стал финальным вариантом модели, ведь концерн General Motors полностью прекратил ее производство. Именно это купе является ранней ее версией.

Дизайн Chevrolet Camaro 2019 года выполнен в ретростиле. Спорткар напоминает оригинальный Chevrolet Camaro 1967 года, однако выглядит значительно агрессивнее на вид.

К тому же конкретно этот автомобиль получил яркий тюнинг. Установлен карбоновый капот с воздухозаборниками, обвес, огромное антикрыло и жалюзи на заднем стекле.

Автомобиль относится к версии Chevrolet Camaro SS. Заряженное заднеприводное купе оснащено 6,2-литровым V8 мощностью 453 л.с. и с крутящим моментом в 617 Нм. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с и развить 255 км/ч.

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