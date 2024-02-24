В Киеве заметили культовый американский спорткар с ярким тюнингом (фото)

Спортивное купе Chevrolet Camaro SS оснащено 6,2-литровым 453-сильным V8. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с и развить 255 км/ч.

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В Киеве сфотографировали мощный Chevrolet Camaro 2019 года. Знаменитый спорткар шестого поколения является редкостью в Украине, ведь, в отличие от предшественника, официально у нас не продавался. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Camaro разгоняется до сотни за 4,4 с Фото: Topcars UA

Chevrolet Camaro шестой генерации стал финальным вариантом модели, ведь концерн General Motors полностью прекратил ее производство. Именно это купе является ранней ее версией.

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Дизайн Chevrolet Camaro 2019 года выполнен в ретростиле. Спорткар напоминает оригинальный Chevrolet Camaro 1967 года, однако выглядит значительно агрессивнее на вид.

К тому же конкретно этот автомобиль получил яркий тюнинг. Установлен карбоновый капот с воздухозаборниками, обвес, огромное антикрыло и жалюзи на заднем стекле.

Автомобиль относится к версии Chevrolet Camaro SS. Заряженное заднеприводное купе оснащено 6,2-литровым V8 мощностью 453 л.с. и с крутящим моментом в 617 Нм. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с и развить 255 км/ч.

Кстати, недавно в центре Киева также сфотографировали сверхмощный 585-сильный Mercedes-AMG.

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